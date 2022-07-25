Хозяева искалечившей девочку обезьяны сотрудничают со следствием

Хозяева обезьяны, напавшей 21 июля на двухлетнюю девочку в Мытищинской деревне Терпигорьево, будут сотрудничать со следствием.

Помимо этого, владельцы животного поддерживают связь с семьёй пострадавшей девочки и готовы помочь с восстановлением ребёнка, сообщает RT со ссылкой на "источник, близкий к семье Розенблюм".

Животное содержалось в частном зоопарке, все документы были переданы следствию. Девочка после нападения находилась в тяжёлом состоянии, а сейчас не может наступать на повреждённую ногу. Возбуждено два уголовных дела: "по факту причинения тяжкого вреда здоровью" и о "халатности должностных лиц".

"Ну, укусила. Сбежала, её посадили в клетку. Сейчас она у меня", — сказал владелец обезьяны.