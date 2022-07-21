В Челябинске эвакуировали восемь детских садов из-за угрозы взрыва

20 июля Челябинск подвергся атаке телефонных террористов. Анонимные сообщения заставили эвакуировать восемь детских садов.

Очень часто "шутников" не останавливает угроза возбуждения уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По совершенно разным причинам такие люди сообщают о заложенных бомбах. Они забывают, что на каждый случай вынуждены выезжать оперативные службы, отвлекаясь от прямых обязанностей.

Накануне Челябинск столкнулся с настоящей волной телефонного терроризма. Из-за ложных сообщений была парализована работа целого ряда дошкольных учреждений, сообщает портал kursdela.biz. Из детских садов эвакуировали персонал и малышей, заставляя родителей бросать все дела, чтобы забрать детей домой.

Представитель мэрии уточнил, что вынужденная эвакуация проводилась в восьми дошкольных учреждениях Челябинска, находящихся на разных концах города.