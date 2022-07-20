Тюменцу выплатят 600 тысяч рублей из-за ДТП, произошедшего по вине дорожников

АО "Тюменское областное дорожного-эксплуатационное предприятие" выплатит жителю Тюмени порядка 600 тысяч рублей из-за ДТП, произошедшего по вине дорожников.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы региона, авария случилась в марте 2021 года на дороге Тюмень — Нижняя Тавда. Сотрудник АО "ТОДЭП" на тракторе въехал в машину Toyota Camry. Владелец иномарки получил различные травмы в результате ДТП, а его автомобиль признали неподлежащим ремонту.

После проверки виновным в аварии признали мужчину, который находился за рулём трактора.

Житель Тюмени, пострадавший в ДТП, обратился в суд с иском о взыскании с АО "ТОДЭП" морального вреда и материального ущерба в размере 696,7 тысячи рублей. Однако в итоге было принято решение взыскать с организации 596,7 тысячи рублей.