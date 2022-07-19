Мужчина, которого в Петрозаводске арестовали за убийство 26-летней Дианы Фроловой, имеет богатое криминальное прошлое.
"Первую судимость мужчина получил аж 30 лет назад, в 20-летнем возрасте. После этого его судили ещё пять раз, в последний раз — в 2014 году, за изнасилование. Следующие восемь лет он провёл в местах не столь отдалённых, откуда освободился всего несколько месяцев назад", — приводит слова Следственного комитета karelinform. ru.
Отмечается, что обвиняемый до сих пор не дал показания, как. впрочем и не найдено орудие убийства.
Однако достоверно известно, что мужчина действительно жил в одном доме с убитой девушкой. Данную информацию подтвердили сотрудники следкома.
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