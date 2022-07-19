В тюменском аэропорту сотрудники таможенной службы задержали женщину, которая регистрировалась на рейс, следующий из Тюмени в Баку.
Как пишет nashgorod.ru, причиной задержания стал результат проверки, выявившей у женщины незадекларированные средства в размере примерно 675 тысяч рублей.
Женщина шла по "зелёному" коридору, и в этот момент она была остановлена сотрудниками таможни. В ходе беседы выяснилось намерение пассажирки провезти с собой в Баку большую сумму наличных денег, всего 1 миллион 260 тысяч рублей. Такие суммы подлежат письменному декларированию согласно действующему законодательству.
В результате женщина получила обратно около 10 тысяч долларов США, остальную сумму у неё забрали. Порядка 675 тысячи рублей оказались незадекларированными. Теперь пассажирке предстоит судебное разбирательство.
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