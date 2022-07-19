Москвича задержали с 2,5 кг мефедрона в рюкзаке

В Москве на Свободном проспекте сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 22-летнего жителя столицы с большой партией мефедрона в рюкзаке. Согласно информации, наркоторговец собирался сбыть более 2,5 кг запрещённого вещества.

Во время досмотра у него в рюкзаке нашли и изъяли 10 больших свёртков. Кроме того, правоохранители провели у подозреваемого дома обыск и обнаружили всё необходимое для расфасовки наркотиков:

весы,

изоленту,

фасовочные пакеты.

"По предварительным данным, мужчина приобрёл у неизвестного лица крупную партию наркотического средства с целью последующего сбыта бесконтактным способом на территории Москвы", — пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Против мужчины возбудили уголовное дело, он находится под стражей.