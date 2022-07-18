В Петрозаводске арестован обвиняемый в убийстве 26-летней девушки

Городской суд Петрозаводска сегодня избрал меру пресечения для мужчины, которого обвиняют в убийстве 26-летней Дианы Фроловой. Он заключён под стражу, однако на какой срок, не уточняется. Об этом пишет издание karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Девушка снимала квартиру на Карельском проспекте, но почти неделю назад она пропала. Родные разговаривали с ней в последний раз 12 июля.

В СУ СК по Карелии сообщили, что девушка стала жертвой убийства, её тело было обнаружено в Прионежском районе.

Обвинение в убийстве ещё до того, как была сделана страшная находка, предъявили соседу Дианы — 50-летнему рецидивисту. Мужчина был замечен в день её исчезновения на камерах видеонаблюдения.

Он выходил из дома, где жили он и Диана, с двумя её большими сумками. Позже стало известно, что он отправился с этими сумками в лес, а оттуда вышел уже без них.