Городской суд Петрозаводска сегодня избрал меру пресечения для мужчины, которого обвиняют в убийстве 26-летней Дианы Фроловой. Он заключён под стражу, однако на какой срок, не уточняется. Об этом пишет издание karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Девушка снимала квартиру на Карельском проспекте, но почти неделю назад она пропала. Родные разговаривали с ней в последний раз 12 июля.
В СУ СК по Карелии сообщили, что девушка стала жертвой убийства, её тело было обнаружено в Прионежском районе.
Обвинение в убийстве ещё до того, как была сделана страшная находка, предъявили соседу Дианы — 50-летнему рецидивисту. Мужчина был замечен в день её исчезновения на камерах видеонаблюдения.
Он выходил из дома, где жили он и Диана, с двумя её большими сумками. Позже стало известно, что он отправился с этими сумками в лес, а оттуда вышел уже без них.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.