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Украинские военные выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области

Происшествия

В воскресенье, 17 июля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

Украинские военные выпустили 29 снарядов по селу Зерново в Брянской области

По его словам, в общей сложности украинские военные выпустили 29 снарядов. Как пояснил губернатор, жертв и пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

"С территории Украины вновь обстреляли село Зерново Суземского района. На месте работают оперативные службы", — пояснил Богомаз.

Он также подчеркнул: гражданские объекты на территории населённого пункта не повреждены.

Это уже не первая атака ВСУ на село Зерново. Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили порядка 18 снарядов по этому населённому пункту. Во время обстрела никто не пострадал.

7 июля военные ВСУ также атаковали село Некислицы Брянской области, частично повредив линию электропередачи.

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Автор: Юлия Миленина
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