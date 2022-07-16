Украинский грузовой самолёт "Антонов", направлявшийся из Сербии в Иорданию, разбился в Греции. На борту находилось 8 членов экипажа, пассажиров не было.
По неподтвержденным данным, в самолете перевозились боеприпасы, сообщило греческое телевидение ERT.
Пилот заявил диспетчеру об отказе двигателя, после чего получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, однако след лайнера пропал в десяти морских милях к западу от Кавалы.
Сейчас на месте крушения самолёта работают пожарные.
Предположительно перевозил военный груз для нужд ВСУ, пишут некоторые порталы.
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