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После обстрелов Украины в Белгороде сносят повреждённые здания

Происшествия

В качестве мести за свои поражения в Донбассе Киев устроил ракетный обстрел мирного Белгорода. Повреждено больше 100 зданий, теперь некоторые решено снести.

После обстрелов Украины в Белгороде сносят повреждённые здания

Белгородская мэрия приняла решение снести 13 частных домов, пострадавших от обломков сбитой украинской ракеты "Точка-У". По результатам экспертизы в список попадёт ещё один дом, стоящий на перекрёстке улиц Попова и Маяковского.

Градоначальник Белгорода Антон Иванов в собственном Telegram-канале написал, что будет снесён ещё один частный дом, повреждённый при ракетном обстреле с территории Украины. Сейчас уже ведутся демонтажные работы, а территория огорожена, пишет издание bel.ru.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли пять жителей Белгорода, бывшие членами одной семьи. Пострадало 70 частных домов и 38 многоэтажных зданий. Повреждения получили 592 квартиры.

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Автор: Антон Уткин
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