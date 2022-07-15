В качестве мести за свои поражения в Донбассе Киев устроил ракетный обстрел мирного Белгорода. Повреждено больше 100 зданий, теперь некоторые решено снести.
Белгородская мэрия приняла решение снести 13 частных домов, пострадавших от обломков сбитой украинской ракеты "Точка-У". По результатам экспертизы в список попадёт ещё один дом, стоящий на перекрёстке улиц Попова и Маяковского.
Градоначальник Белгорода Антон Иванов в собственном Telegram-канале написал, что будет снесён ещё один частный дом, повреждённый при ракетном обстреле с территории Украины. Сейчас уже ведутся демонтажные работы, а территория огорожена, пишет издание bel.ru.
Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли пять жителей Белгорода, бывшие членами одной семьи. Пострадало 70 частных домов и 38 многоэтажных зданий. Повреждения получили 592 квартиры.
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