В Ставрополе суд вынес приговор бывшим следователю и адвокату

В Ставрополе суд вынес обвинительный приговор экс-следовательнице МВД и бывшему адвокату, которые требовали взятку у гражданина. Они угрожали ему делом о наркотиках, пишет newstracker.ru со ссылкой на краевую прокуратуру.

Источник издания сообщил, что речь идёт о следовательнице Екатерине Биткиной и юристе Сергее Дружинине. Семья ставропольца Дмитрия Новосада в 2020 году обвинила их в попытке подбросить наркотики и вымогать взятку за то, чтобы закрыть уголовное дело.

Следствие заявило, что Биткина ещё в октябре 2019 года решила возбудить дело в отношении Новосада, а адвокату предложила выступить посредником в передаче 1,7 млн рублей от родственников мужчины.

Суд назначил экс-следовательнице 3 года 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 5,2 млн рублей. Юрист Дружинин приговорён к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом в 3,5 млн рублей.