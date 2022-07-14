В Скадовском районе Херсонской области во время взрыва заминированной бочки погиб ребёнок 2019 года рождения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Отмечается, что бочка была снаряжена самодельным взрывным устройством (СВУ).
"В селе Приморское при взрыве 200-литровой бочки ребёнок 2019 года рождения получил травмы головы, несовместимые с жизнью", — подтвердили в МВД Херсонской области.
Предварительно удалось установить, что взрыв произошёл из-за детонации СВУ эквивалентом в 50 граммов тротила. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Оперативники устанавливают все обстоятельства трагедии.
В конце июня сообщалось, что в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль. В результате ЧП скончался начальник регионального управления молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко. Власти региона считают, что случившееся необходимо квалифицировать как террористический акт.
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