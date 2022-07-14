Пермские спасатели: ребёнок, утонувший в Мотовилихе, был на пляже без родителей

Специалисты Пермской городской службы спасения раскрыли подробности гибели 11-летнего мальчика на Мотовилихинском пруду.

Эксперты рассказали, что ребёнок находился на пляже вместе с пятью друзьями и бабушкой одного из них, передаёт properm.ru. Родителей мальчика не было рядом, пояснили спасатели.

По их словам, школьник решил отплыть подальше от друзей и начал тонуть, вскоре он ушёл под воду.

Очевидцы сразу же вызвали спасателей на место ЧП. Сотрудники экстренных служб приступили к поиску ребёнка. К этому времени мальчик уже погиб, его тело вытащили из воды.

Спасатели призвали россиян помнить о мерах безопасности во время летнего отдыха. Они также попросили родителей тщательно следить за своими детьми, запрещать им ходить на водоёмы самостоятельно и не оставлять их возле воды без присмотра.