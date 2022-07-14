Шесть банд угонщиков в Новосибирске будут судить за кражу более 50 люксовых авто

Следователи направили в суд дела шести группировок, промышлявших угоном премиальных автомобилей в Новосибирске.

Преступники интересовались исключительно дорогими иномарками, отдавая предпочтение брендам Toyota, Hyundai, Kia, Nissan. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД, угоняли автомобиль под конкретного клиента, то есть выбирали определённые характеристики и цвет.

Схема кражи во всех шести бандах практически не различалась: находился нужный автомобиль и устраивалась слежка за владельцем. Когда подворачивался подходящий момент, машину угоняли с парковки. Затем в специальных мастерских перебивался идентификационный номер, менялось лобовое стекло и переклеивались заводские наклейки, сообщает портал atas.info.

"Это разные банды. Орудовали в разных районах города. Есть молодые мужчины 25 лет, есть и старше, до 50", — отметил представитель ведомства.

По сообщению силовиков, при обысках у членов группировок было найдено большое количество специального оборудования, а за время своей противоправной деятельности преступники угнали более 50 автомобилей.