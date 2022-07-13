В двух детских садах Хакасии продукты хранили в неработающих холодильниках

Правоохранители зафиксировали нарушения в питании детей в двух детских садах Бейского района Хакасии. Об этом заявили местные СМИ.

По данным newkhakasiya.online, в учреждениях не функционировали холодильники. Также выяснилось, что продукты не маркировали, игнорировали правила хранения товаров.

"Сотрудники не прошли медосмотр", — подчеркнули в издании.

Известно, что правоохранители завели два административных дела. Глав детских садов оштрафуют, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в пермской школе повар сварила кашу с червями.