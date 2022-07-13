Правоохранители зафиксировали нарушения в питании детей в двух детских садах Бейского района Хакасии. Об этом заявили местные СМИ.
По данным newkhakasiya.online, в учреждениях не функционировали холодильники. Также выяснилось, что продукты не маркировали, игнорировали правила хранения товаров.
"Сотрудники не прошли медосмотр", — подчеркнули в издании.
Известно, что правоохранители завели два административных дела. Глав детских садов оштрафуют, отметили журналисты.
Ранее сообщалось, что в пермской школе повар сварила кашу с червями.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.