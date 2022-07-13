В Ижевске спасли 12-летнего мальчика, который сам устроил пожар в квартире

Ночью, 12 июля, начался пожар в одной из квартир десятиэтажного дома по улице 40 лет Победы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

После прибытия пожарных из окна пятого этажа уже шёл густой чёрный дым. Очевидцы заявили, что в квартире находится несовершеннолетний ребёнок. Для поисков мальчика были организованы два звена газодымозащитной службы. Пожарным удалось попасть в квартиру по автолестнице.

Спустя некоторое время они обнаружили мальчика, который прятался в ванной комнате. Ребёнок не смог сам выбраться из задымлённого помещения. Позже выяснилось, что очагом возгорания стал диван, который по случайности поджёг мальчик.

"Пожар ликвидировали силами 8 единиц техники и 21 человека УТП РСЧС, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава и 5 единиц техники", — сообщили в udm-info.ru.