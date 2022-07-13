Житель Новосибирска убил свою жену прямо во дворе дома, на глазах соседей

Новосибирск потрясло жестокое убийство среди бела дня — мужчина зарезал свою супругу прямо во дворе дома, на детской площадке.

Как сообщает atas.info, кровавую расправу убийца продумал заранее. По словам подруги погибшей, у неё был жестокий отец, который бил маму.

Со своим будущим мужем, который потом лишил её жизни, девушка познакомилась примерно четыре года назад, у них почти сразу появился малыш. Подруга рассказала, что на первых порах молодой человек казался нормальным, но потом стал бить свою девушку, несмотря на её беременность, и не разрешал ей видеться с подругами. Несчастная несколько раз пыталась уйти от мужа, но он её находил у подруг и уговаривал вернуться к нему.

В очередной раз, когда девушка снова собрала вещи, взяла дочек и уехала к подруге, он снова приехал за ней, в нетрезвом виде. Ему опять удалось уговорить жену вернуться домой, и это стало её роковой ошибкой.

Когда машина подъехала к дому, супруг завёл детей в подъезд, после чего набросился на ничего не подозревающую девушку, которая доставала вещи из авто. Он убил её прямо во дворе дома, на глазах у соседей, детей и проходящих мимо людей.

Ещё до трагедии супруг поставил в известность своего друга о том, что собирается убить свою жену. Убийца задержан, против него возбуждено уголовное дело.