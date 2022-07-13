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Житель Новосибирска убил свою жену прямо во дворе дома, на глазах соседей

Происшествия

Новосибирск потрясло жестокое убийство среди бела дня — мужчина зарезал свою супругу прямо во дворе дома, на детской площадке.

Житель Новосибирска убил свою жену прямо во дворе дома, на глазах соседей

Как сообщает atas.info, кровавую расправу убийца продумал заранее. По словам подруги погибшей, у неё был жестокий отец, который бил маму.

Со своим будущим мужем, который потом лишил её жизни, девушка познакомилась примерно четыре года назад, у них почти сразу появился малыш. Подруга рассказала, что на первых порах молодой человек казался нормальным, но потом стал бить свою девушку, несмотря на её беременность, и не разрешал ей видеться с подругами. Несчастная несколько раз пыталась уйти от мужа, но он её находил у подруг и уговаривал вернуться к нему.

В очередной раз, когда девушка снова собрала вещи, взяла дочек и уехала к подруге, он снова приехал за ней, в нетрезвом виде. Ему опять удалось уговорить жену вернуться домой, и это стало её роковой ошибкой.

Когда машина подъехала к дому, супруг завёл детей в подъезд, после чего набросился на ничего не подозревающую девушку, которая доставала вещи из авто. Он убил её прямо во дворе дома, на глазах у соседей, детей и проходящих мимо людей.

Ещё до трагедии супруг поставил в известность своего друга о том, что собирается убить свою жену. Убийца задержан, против него возбуждено уголовное дело.

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Автор: Светлана Нерадовская
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