Расчленивший девушку Бигун из "Правого сектора"* оказался экс-кандидатом в Раду

Полиция Киева сообщила о задержании члена "Правого сектора"*, который жестоко убил свою возлюбленную. Оказалось, что он баллотировался в Верховную Раду Украины.

Как сообщают местные журналисты, арестованный 37-летний Пётр Бигун три года назад пытался стать народным депутатом парламента страны в качестве самовыдвиженца. Когда это не удалось, пользуясь протекцией "Правого сектора"* мужчина хотел попасть в члены Киевского горсовета.

В его соцсетях было найдено множество свидетельств связей с националистами. На некоторых фото с митингов Бигун несёт знамёна Бандеры**.

По словам украинских правоохранителей, был найден чемодан, в котором убийца спрятал расчлененное тело своей возлюбленной. В начале года она решила вернуться на родину из Польши и проживала в Киеве с несовершеннолетним сыном. Труп молодой женщины был настолько изувечен, что её личность удалось установить только по одежде.

Хочется надеяться, что на его примере украинцы поймут, на какие зверства способны активисты-бандеровцы.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

* - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

* - лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).