Жительница Орска обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже нижнего белья на сумму 230 тысяч рублей. Об этом пишет 56orb.ru.
По информации издания, 53-летняя женщина ездила за бельём в Оренбург и привезла оттуда несколько комплектов. Вернувшись домой, она оставила весь приобретённый товар в иномарке Mercedes Sprinter.
Когда жительница Орска пришла за бельём, его уже не было в припаркованной у подъезда машине.
Оперативники заподозрили в совершении преступления 23-летнего парня. По предварительным данным, он незаконно проник в автомобиль, срезал уплотнитель на стекле со стороны водительского сидения и забрал нижнее бельё. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга украла банковскую карту у студентки вуза, а затем расплатилась с её помощью за корм для кота.
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