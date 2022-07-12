В Орске у женщины украли нижнее бельё на сумму 230 тысяч рублей

Жительница Орска обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже нижнего белья на сумму 230 тысяч рублей. Об этом пишет 56orb.ru.

По информации издания, 53-летняя женщина ездила за бельём в Оренбург и привезла оттуда несколько комплектов. Вернувшись домой, она оставила весь приобретённый товар в иномарке Mercedes Sprinter.

Когда жительница Орска пришла за бельём, его уже не было в припаркованной у подъезда машине.

Оперативники заподозрили в совершении преступления 23-летнего парня. По предварительным данным, он незаконно проник в автомобиль, срезал уплотнитель на стекле со стороны водительского сидения и забрал нижнее бельё. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга украла банковскую карту у студентки вуза, а затем расплатилась с её помощью за корм для кота.