Глава администрации в Харьковской области погиб при подрыве машины

Представители военно-гражданской администрации Харьковской области заявили об убийстве руководителя Великого Бурлука Евгения Юнакова. По информации региональных властей, машину политика подорвали.

"Спланированный террористический акт", — подчеркнули в пресс-службе администрации, передаёт ТАСС.

По словам чиновников, виновниками смерти Юнакова являются члены правительства Украины.

Ранее сообщалось, что злоумышленника, который пытался убить главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, застрелили во время задержания.