Суд оставил на свободе участника дела о хищении 215 млн рублей в "Экопромбанке"

Бизнесмен Игорь Куйда был признан судом виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание три года условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в 900 тысяч рублей. Об этом сообщает издание properm.ru.

По версии следствия, Куйда в 2012 году взял 215 млн рублей наличными по кредитному договору с "Экопромбанком" под залог помещений в одном из пермских ТЦ и передал их совладельцу банка Владимиру Нелюбину, а впоследствии не гасил долг. Эти деньги фактически предназначались для Нелюбина, решило следствие.

С начала раследования и до 2019 года Куйда был в розыске с начала расследования и до 2019 года, однако затем добровольно явился к следователю. Суд назначил ему меру пресечения в виде залога 20 млн рублей.

Владимир Нелюбин был признан виновным по делу о хищении 215 млн рублей у "Экопроманка" и 7 млн рублей у вкладчицы ИП Зайцевой и приговорен к шести годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима в 2019 году. Сейчас банкир отбывает наказание в колонии-поселении в Ростовской области.