В одной из школ Пермского края повар приготовила кашу с червями. Сотрудницу столовой уволили из учебного заведения, пишет properm.ru.
По информации издания, эксперты Коми-Пермяцкого филиала "Центра гигиены и эпидемиологии" проверили школьную столовую после инцидента с испорченным блюдом. Специалисты изучили документацию предпринимателя Анатолия Четина, который выступает организатором питания, оборудование и место работы поваров. Они не выявили каких-либо нарушений.
Виновной признали одну из сотрудниц столовой, которая заметила червей во время работы, но продолжила готовить кашу.
Женщину уволили из школы, ей грозит штраф в размере до 1500 рублей. Диетологическая сестра и заведующая производством получили дисциплинарное взыскание.
Кроме того, в Кудымкарском городском суде в четверг, 14 июля, рассмотрят дело в отношении предпринимателя Четина. Ему предъявили обвинение по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах").
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