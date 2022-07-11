В одной из школ Прикамья уволили повара, приготовившую кашу с червями

В одной из школ Пермского края повар приготовила кашу с червями. Сотрудницу столовой уволили из учебного заведения, пишет properm.ru.

По информации издания, эксперты Коми-Пермяцкого филиала "Центра гигиены и эпидемиологии" проверили школьную столовую после инцидента с испорченным блюдом. Специалисты изучили документацию предпринимателя Анатолия Четина, который выступает организатором питания, оборудование и место работы поваров. Они не выявили каких-либо нарушений.

Виновной признали одну из сотрудниц столовой, которая заметила червей во время работы, но продолжила готовить кашу.

Женщину уволили из школы, ей грозит штраф в размере до 1500 рублей. Диетологическая сестра и заведующая производством получили дисциплинарное взыскание.

Кроме того, в Кудымкарском городском суде в четверг, 14 июля, рассмотрят дело в отношении предпринимателя Четина. Ему предъявили обвинение по статье 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах").