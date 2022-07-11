Прогулочный теплоход с пассажирами затонул под Казанью из-за перегруза

10 июля на Волге, недалеко от столицы Татарстана, затонул прогулочный теплоход "Казанец-1" проекта 211100. Следователи уверены, что причиной происшествия стал перегруз.

Как рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СК РФ, на теплоходе праздновали день рождения, и количество приглашённых составило 35 человек, тогда как судно рассчитано максимум на 15 пассажиров. Также следователям удалось выяснить, что теплоход эксплуатировался с техническими неисправностями.

Ранее стало известно, что по той же причине затонула шхуна-краболов в Приморском крае. Перегруз привёл к критическому крену судна, и рыбацкая лодка пошла ко дну.

В отличие от происшествия в Приморье, бедствие под Казанью обошлось без погибших, сообщает портал inkazan.ru. Пассажиров удалось эвакуировать с помощью ближайших катеров и лодок, все они были доставлены в речной порт. Уточняется, что на незначительные травмы пожаловался один человек.

Сейчас теплоход находится на дне Волги днищем вверх. Место происшествия огорожено специальными знаками, а обязанность подъёма судна возложена на его владельца.