Суд в Новосибирской области приговорил мужчину и женщину, которые убили 68-летнего таксиста, к 19 и 14 годам тюремного заключения соответственно. Также пару обязали выплатить семье жертвы два миллиона рублей.
По информации правоохранителей, молодые люди предложили водителю доставить их до Чулыма за 5 000 рублей. Таксист согласился. Во время поездки клиента начали душить и бить.
"Тело мужчины злоумышленники замотали скотчем и выбросили в реку", — сказали представители Следственного комитета по региону, слова которых передаёт atas.info.
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