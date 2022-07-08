Житель Новосибирской области получил 19 лет лишения свободы за убийство таксиста

Суд в Новосибирской области приговорил мужчину и женщину, которые убили 68-летнего таксиста, к 19 и 14 годам тюремного заключения соответственно. Также пару обязали выплатить семье жертвы два миллиона рублей.

По информации правоохранителей, молодые люди предложили водителю доставить их до Чулыма за 5 000 рублей. Таксист согласился. Во время поездки клиента начали душить и бить.

"Тело мужчины злоумышленники замотали скотчем и выбросили в реку", — сказали представители Следственного комитета по региону, слова которых передаёт atas.info.