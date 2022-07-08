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Молодые люди похитили более 12 млн рублей у женщины, сын которой погиб в СВО

Происшествия

Полицейские задержали в Казани четырех мужчин, которых подозревают в хищении денег у жительницы Гремячинска, сын которой погиб во время спецоперации.

Молодые люди похитили более 12 млн рублей у женщины, сын которой погиб в СВО

По данным следствия, в мае женщине позвонили неизвестные и представились банковскими работниками. Они убедили женщину в том, что произошла утечка данных, поэтому необходимо застраховать ее расчетные счета. Жительница Гремячинска несколько дней подряд снимала небольшие суммы и переводила на счета, указанные аферистами.

Всего злоумышленники получили более 12,7 млн рублей, в том числе в эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих.

"Выяснилось, что задержанные арендовали квартиру и организовали в ней так называемый штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета. При обыске жилища полицейскими обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Автор: Ирина Гусакова
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