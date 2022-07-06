В Литве расстреляли фуры российских дальнобойщиков из пневматического оружия

Инцидент произошёл ночью около литовского города Вирбалис на дороге, которая ведёт в сторону Калининграда. По фуре дальнобойщика неизвестные открыли огонь из пневматического оружия, выкрикивая фразу "Слава Украине!".

Водитель постарался как можно быстрее уехать от преступников и нажал педаль газа. Вскоре стрелки скрылись, продолжая выкрикивать лозунги.

Дальнобойщики уверены, что неизвестные напали на автомобиль из-за российских номеров, передаёт Mash. Водители полагают, что в скором времени им придётся брать с собой оружие для самозащиты.