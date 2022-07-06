Пятеро жителей Асбеста разгромили городской фонтан и завалили друга обломками

Пятеро россиян разгромили фонтан в городе Асбест Свердловской области. При этом серьёзно пострадал один из вандалов, пишет tagilcity.ru.

Об инциденте рассказала глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова. По её словам, свидетелями происшествия стали случайные прохожие. И они поведали, что именно произошло.

Двое из злоумышленников залезли на верхнюю чашу фонтана, который находится в центре населённого пункта, после этого объект рухнул, придавив обломками одного из участников правонарушения. Пострадавший получил серьёзные травмы и сейчас находится в реанимации.

Четверо других его товарищей поспешили скрыться с места ЧП в неизвестном направлении, не дожидаясь приезда полиции.

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