Во Владивостоке водители не смогли поделить проезжую часть и решили разобраться "кулаками".
Прямо на дороге мужчины и женщины устроили массовую драку. Как сообщает vostokmedia.com, автовладельцы что-то не поделили и принялись "решать конфликт".
Одному из очевидцев удалось запечатлеть потасовку на камеру.
На кадрах два водителя, сцепившись, катались по асфальту, а третий участник сверху бил одного из "борцов" кулаками по спине. Непонятно, разнимал он мужчин или же добивал.
Рядом находились и их спутницы. Одна из женщин даже пыталась оттащить одного из мужчин, но вскоре бросила это дело. Вторая дама просто наблюдала за происходящим.
Официальных комментариев от правоохранителей пока не было.
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