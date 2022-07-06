Во Владивостоке массовая драка с участием женщины попала на видео

Во Владивостоке водители не смогли поделить проезжую часть и решили разобраться "кулаками".

Прямо на дороге мужчины и женщины устроили массовую драку. Как сообщает vostokmedia.com, автовладельцы что-то не поделили и принялись "решать конфликт".

Одному из очевидцев удалось запечатлеть потасовку на камеру.

На кадрах два водителя, сцепившись, катались по асфальту, а третий участник сверху бил одного из "борцов" кулаками по спине. Непонятно, разнимал он мужчин или же добивал.

Рядом находились и их спутницы. Одна из женщин даже пыталась оттащить одного из мужчин, но вскоре бросила это дело. Вторая дама просто наблюдала за происходящим.

Официальных комментариев от правоохранителей пока не было.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.