Жители Сургута требуют наказать мэра за игнорирование межнационального конфликта

Жители Сургута обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с требованием завести уголовное дело на мэра Андрея Филатова за игнорирование межнационального конфликта, пишет muksun.fm.

Комарова анонсировала очередной прямой эфир в соцсетях и попросила граждан задать все интересующие вопросы в комментариях. Пользователи пожаловались губернатору, что мэр Сургута не отреагировал должным образом на поведение Раисы Мамедовой, спровоцировавшей скандал.

Конфликт произошёл в одном из домов города после того, как местный житель опубликовал в чате видео с детьми, которые ломали лифт в подъезде. Мамедова начала угрожать соседу "проблемами с азербайджанцами". Кроме того, она высказала многочисленные оскорбления в адрес русских.

"Прошу губернатора поручить следственным органам возбудить уголовное дело на мэра и его команду в связи с халатностью", — написал житель Сургута в соцсетях.

Несколько человек напомнили в комментариях, что Филатов ранее пообещал наказать женщину.