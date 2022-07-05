Подрядчика "Газпрома" нашли мёртвым с простреленной головой

Под Петербургом нашли тело топ-менеджера Юрия Воронова, работающего c "Газпромом". Это уже пятая смерть за последнее время людей, связанных с газовой отраслью РФ.

Как сообщает Телеграм-канал "База", тело 61-летнего Юрия Воронова с простреленной головой обнаружили в бассейне в посёлке Морские террасы Ленинградской области. Он являлся возглавляющим подрядчиком "Газпрома" как глава транспортной компании "Астра Шиппинг". Рядом полиция нашла травматический пистолет.

Жена предпринимателя рассказала, что Воронов уехал на берег Финского залива ещё 1 июля. Перед отъездом бизнесмен поссорился с партнёрами по бизнесу из-за денежных потерь.

Ранее Зимой под Санкт-Петербургом обнаружили тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы "Газпром инвест", после этого смерть настигла Александра Тюлякова, занимавшего в "Газпроме" должность замгендиректора Единого расчётного центра. Весной в Москве нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента "Газпромбанка", а также его жены и дочери. В конце апреля Испании обнаружили тела экс-топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосеню, его жену и дочь.