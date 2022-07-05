Украинские военные обстреляли несколько населённых пунктов в Курской области

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько населённых пунктов в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, артиллерийский обстрел до сих пор продолжается. Он пообещал предоставить подробную информацию о ЧП позже.

"Утро вновь началось с обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилёты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Тёткино", — отметил Старовойт.

В воскресенье, 3 июля, глава Курской области сообщил о том, что населённый пункт Тёткино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Как пояснил губернатор, основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Местные жители не пострадали во время атаки.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что удары украинских боевиков по Курской и Белгородской областям — это реакция Киева на освобождение ЛНР союзными войсками.