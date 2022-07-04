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В Москве спасли запертого в машине двухмесячного ребёнка

Происшествия

В Москве спасатели вытащили из салона автомобиля двухмесячного ребёнка, которого там случайно закрыла его мать. Об этом сообщает Телеканал "360".

"Двухмесячного ребёнка, запертого в салоне автомобиля, спасли в Москве. Прибывшие сотрудники МЧС вскрыли машину и передали ребёнка матери", — говорится в сообщении.

По данным канала, женщина вышла из автомобиля и захлопнула дверь, которую потом не смогла открыть самостоятельно.

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Автор: Камиль Джабраилов
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