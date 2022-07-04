Baza: в Курской области сбросили бомбу на частный дом около границы с Украиной

Российские журналисты сообщили об ударе по частному дому в Курской области, который находится рядом с границей РФ и Украины. По информации издания, пострадал один человек.

Как написали в Baza, предположительно, бомбу на территорию деревни Поповка сбросили с украинского дрона. В результате атаки повредили крышу дома и ранили 32-летнего следователя. Он отказался от помощи врачей, отметили в СМИ.

Ранее сообщалось, что в ходе ударов ВСУ по Белгороду погибли пять членов одной семьи. Об этом сообщила их родственница.