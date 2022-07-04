Российские журналисты сообщили об ударе по частному дому в Курской области, который находится рядом с границей РФ и Украины. По информации издания, пострадал один человек.
Как написали в Baza, предположительно, бомбу на территорию деревни Поповка сбросили с украинского дрона. В результате атаки повредили крышу дома и ранили 32-летнего следователя. Он отказался от помощи врачей, отметили в СМИ.
Ранее сообщалось, что в ходе ударов ВСУ по Белгороду погибли пять членов одной семьи. Об этом сообщила их родственница.
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Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.