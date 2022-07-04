Все погибшие во время атаки ВСУ на Белгород были из одной семьи

Пять человек, которые погибли в Белгороде во время атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), были из одной семьи. Об этом рассказала их родственница Ирина.

В беседе с корреспондентом РИА Новости она отметила, что тела трёх погибших нашли рано утром 3 июля сразу после обстрела. Как пояснила женщина, о смерти ещё двух членов семьи стало известно лишь во второй половине дня.

"Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, 22 девочке было бы и мальчику 16 лет было бы в августе, а также мама Ольги погибла", — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что количество пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинской армии увеличилось до пяти человек. Обломки ракеты "Точка-У", упавшие на город, повредили 39 частных и 11 многоэтажных домов.