В Центре детской хирургии Оренбурга умер девятилетний мальчик

Правоохранители сообщили о смерти ребёнка в Центре детской хирургии Оренбурга. Как заявили в Следственном комитете по региону, девятилетний мальчик страдал из-за врождённого заболевания.

"Медики до конца боролись за жизнь пациента, но он умер", — написали в 56orb.ru.

По информации журналистов, врачи отметили, что состояние школьника, скорее всего, усугубилось по причине вирусной инфекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Волгограда убила двоих детей. Предположительно, она сделала это на фоне депрессии.