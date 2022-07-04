В Белгородской области усилили охрану попавшего под обстрел ВСУ квартала

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении охраны жилого квартала, попавшего под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, местные жители, которые не ночевали в своих домах, попросили взять под контроль обеспечение безопасности на территории квартала.

"Охрану усилили благодаря дополнительным нарядам полиции", — отметил Гладков.

Он также подчеркнул: в понедельник, 4 июля, специалисты начнут восстанавливать разрушенные в результате атаки ВСУ дома.

Ранее сообщалось, что рано утром 3 июля украинские боевики нанесли удары по Белгороду с помощью баллистических ракет "Точка-У". Российские системы ПВО в воздухе уничтожили все ракеты, но обломки одной из них в результате поражения упали на жилой дом. По данным СК РФ, три человека погибли во время удара, ещё двое пропали без вести.