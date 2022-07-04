Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении охраны жилого квартала, попавшего под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, местные жители, которые не ночевали в своих домах, попросили взять под контроль обеспечение безопасности на территории квартала.
"Охрану усилили благодаря дополнительным нарядам полиции", — отметил Гладков.
Он также подчеркнул: в понедельник, 4 июля, специалисты начнут восстанавливать разрушенные в результате атаки ВСУ дома.
Ранее сообщалось, что рано утром 3 июля украинские боевики нанесли удары по Белгороду с помощью баллистических ракет "Точка-У". Российские системы ПВО в воздухе уничтожили все ракеты, но обломки одной из них в результате поражения упали на жилой дом. По данным СК РФ, три человека погибли во время удара, ещё двое пропали без вести.
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