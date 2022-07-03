Ребёнок и взрослый человек пропали без вести после обстрела Белгорода

Обстрел Белгорода со стороны Украины привёл к гибели трёх человек и пропаже ещё двоих. Об этом сообщает Следственный комитет России.

"В результате действий украинских силовиков погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребёнок", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при обстрелах получили ранения ещё четыре мирных жителя, в том числе ребёнок.

По фактам случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следственный комитет намерен установить личности украинских силовиков, причастных к преступлению.