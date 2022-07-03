Обстрел Белгорода со стороны Украины привёл к гибели трёх человек и пропаже ещё двоих. Об этом сообщает Следственный комитет России.
"В результате действий украинских силовиков погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребёнок", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что при обстрелах получили ранения ещё четыре мирных жителя, в том числе ребёнок.
По фактам случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следственный комитет намерен установить личности украинских силовиков, причастных к преступлению.
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