Подростки нашли свалку с вредными ядохимикатами в Нижегородской области

Около деревни Пыра Володарского района Нижегородской области подростки обнаружили как минимум 10 пластиковых кубов с ядохимикатами. Об этом пишет newsnn.ru.

По информации издания, дети наткнулись на опасную свалку, когда гуляли в лесополосе. Вредные отходы находятся всего в 800 метрах от домов. Один из мальчиков пожаловался, что у него заболела голова, когда он стоял рядом с ёмкостями.

Как пояснили подростки, в лесу стоит едкий запах. Кроме того, из-за химических отходов пожелтели берёзы.

Эксперты присвоили кубам с нефтепродуктами и остатками жидких химотходов третий класс опасности. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области планируют провести дополнительную проверку в Володарском районе.

Это уже не первый случай обнаружения вредных отходов на территории посёлка Пыра. Ранее местные жители сообщили о том, что река в населённом пункте поменяла свой цвет и покрылась разводами. Оказалось, что сотрудники одного из предприятий сливали в водоём опасные отходы.