Около деревни Пыра Володарского района Нижегородской области подростки обнаружили как минимум 10 пластиковых кубов с ядохимикатами. Об этом пишет newsnn.ru.
По информации издания, дети наткнулись на опасную свалку, когда гуляли в лесополосе. Вредные отходы находятся всего в 800 метрах от домов. Один из мальчиков пожаловался, что у него заболела голова, когда он стоял рядом с ёмкостями.
Как пояснили подростки, в лесу стоит едкий запах. Кроме того, из-за химических отходов пожелтели берёзы.
Эксперты присвоили кубам с нефтепродуктами и остатками жидких химотходов третий класс опасности. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области планируют провести дополнительную проверку в Володарском районе.
Это уже не первый случай обнаружения вредных отходов на территории посёлка Пыра. Ранее местные жители сообщили о том, что река в населённом пункте поменяла свой цвет и покрылась разводами. Оказалось, что сотрудники одного из предприятий сливали в водоём опасные отходы.
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