Птицефабрику в Омске могут оштрафовать из-за горящего два месяца помётохранилища

Омской птицефабрике "Сибирская", где почти два месяца горит помётохранилище, грозит штраф в размере 80 тыс. рублей, сообщает gorod55. ru.

"Птицефабрике за пожар на помётохранилище грозит штраф в 80 тыс. рублей", — отмечает издание.

По его данным, пожар на предприятии начался 6 мая. Однако сотрудники регионального МЧС не могут полностью с ним справиться из-за того, что "огонь ушёл в нижние слои".

По словам главы областного минприроды Ильи Лобова, к птицефабрике были применены "меры административного реагирования".