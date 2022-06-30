Омской птицефабрике "Сибирская", где почти два месяца горит помётохранилище, грозит штраф в размере 80 тыс. рублей, сообщает gorod55. ru.
"Птицефабрике за пожар на помётохранилище грозит штраф в 80 тыс. рублей", — отмечает издание.
По его данным, пожар на предприятии начался 6 мая. Однако сотрудники регионального МЧС не могут полностью с ним справиться из-за того, что "огонь ушёл в нижние слои".
По словам главы областного минприроды Ильи Лобова, к птицефабрике были применены "меры административного реагирования".
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