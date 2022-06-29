Мать подростков в Подмосковье не поверила, что её парень издевался над ними

Жителя Подмосковья обвинили в насилии над детьми сожительницы. Подростки рассказали тёте об издевательствах со стороны мужчины.

Жертвы заявили, что обвиняемый морил их голодом и поливал кипятком. По словам детей, предполагаемый преступник прижигал их кожу сигаретами. При этом мама пострадавших подростков Татьяна сообщила, что её парня оклеветали.

"Мой молодой человек не мог ничего такого сделать, я в нём уверена", — заявила женщина, слова которой приводит Телеканал "360".

Правоохранители завели уголовное дело по статье 117 УК РФ "Истязание". Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Хакасии получила семь лет тюремного заключения за попытку зарезать двухлетнего внука.