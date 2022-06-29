Аксёнов: хлопок в Крыму раздался из-за самолёта, преодолевшего звуковой барьер

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов назвал причину громкого хлопка, который напугал жителей полуострова.

По словам политика, хлопок раздался в связи с преодолением самолётом звукового барьера.

"Поступают вопросы от жителей городов Саки, Джанкой и Красногвардейского района, которые слышали громкий хлопок. Это звук от преодоления самолётом звукового барьера", — сказал Аксёнов.

Он также добавил, что никакой опасности для граждан нет. Как пояснил глава Крыма, на полуострове сохраняется спокойная обстановка.

Ранее Аксёнов заявил, что украинские националисты атаковали три буровые установки предприятия "Черноморнефтегаз". Политик подчеркнул: в результате нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) три человека получили ранения, ещё семь пропали без вести. Он отметил, что пострадавшие получили ожоги и травмы различной степени тяжести, с ними продолжают работать медики.