Жителя Хакасии обманули "сутенёры" на 129 тысяч рублей — ни денег, ни девушки

В Саяногорске 39-летний мужчина заплатил за услуги девушки по вызову 129 тысяч рублей, но жрицу любви так и не дождался. Согласно информации, сначала с "клиента" взяли за стоимость услуг, а позже ещё и "страховой взнос".

Как рассказали в правоохранительных органах, житель Хакасии приехал в Барнаул и решил заказать проститутку. Найдя сайт, который рекламирует интимные услуги, договорился с предполагаемыми "сутенёрами" и заплатил за девушку 8 тысяч рублей.

"Однако с него попросили ещё и страховку, которая подтвердила бы его платёжеспособность. Таким образом, он перевёл мошенникам более 120 тысяч рублей", — пишет newkhakasiya.online со ссылкой на полицию.

В итоге мужчина так и не дождался "заказанную" девушку, а "сутенёры" перестали выходить на связь. Возмущённый клиент обратился в правоохранительные органы. Сотрудники возбудили уголовное дело о мошенничестве.