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В Химках у подростка в руках взорвался вейп — оторвало пальцы и треснули зубы

Происшествия

В Химках 13-летний подросток получил тяжёлые травмы из-за взрыва электронной сигареты. У мальчика оторвало два пальца, треснули зубы, а осколки от вейпа попали в грудь. По мнению родителей ребёнка, неисправное устройство специально подложили в их почтовый ящик.

В Химках у подростка в руках взорвался вейп — оторвало пальцы и треснули зубы

По словам матери подростка, тинейджер тут же "опробовал" найденную электронную сигарету. Но после пары включений дивайс взорвался в руках. Мальчик успел дозвониться до родителей и потерял сознание.

"Два пальца на его руке практически оторваны, хирурги их пришили, но говорят, что заживление будет идти очень медленно. Не исключено отторжение тканей. Одним словом, шансов 50 на 50, приживутся пальцы или нет. Ещё у него был порван кончик носа, его зашили. Треснули зубы и в груди дыра от осколка", — рассказала мама пострадавшего интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Родители уверены, что неисправный вейп подложили специально. По их словам, накануне мальчик поссорился с другом. Но после разбирательств подростки вроде бы помирились.

"Не исключено, что здесь имела место провокация, — говорят знакомые семьи пострадавшего. — Что, если кто-то намеренно бросил неисправную "дудку" в ящик, зная, что парень увидит и закурит?"

Приживутся ли пальцы на руке подростка, неизвестно. В результате инцидента прокуратура Московской области возбудила уголовное дело, идёт разбирательство.

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Автор: Екатерина Широкова
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