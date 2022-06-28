В Херсоне задержан бывший мэр Колыхаев

Заместитель руководителя региональной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что бывший мэр Херсона Игорь Колыхаев задержан.

"Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром — героем для нацистской среды. Человек, который… многому навредил по процессу денацификации. Наконец-то его нейтрализовали", — сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель бывших властей Херсонской области Юрий Соболевский заявил, что Москва продолжает "насильственно интегрировать Херсонщину в экономическую систему РФ". В частности, пророссийские власти Херсона раздают местным жителям единоразовую выплату в 10 тысяч рублей, отметил Соболевский.

В ходе спецоперации на Украине российские Вооружённые силы взяли под контроль всю Херсонскую область. Попытки украинской армии отбить регион оказались безуспешными.