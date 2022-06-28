На россиянку в США напали разъярённые американки: облили водой и избили

На гражданку России, работающую таксисткой в США, напали чернокожие женщины. Россиянку окатили водой, ударили по голове, у неё отобрали телефон и повредили машину.

Уроженку РФ, работающую таксисткой в Америке, избили несколько афроамериканок. Они облили её водой, настучали по голове, забрали телефон и помяли машину.

55-летняя Виктория Партридж работает в США уже несколько лет. Она занимается частными пассажирскими перевозками в Лас-Вегасе.

Виктория везла несколько женщин. В конце поездки между Партридж и её пассажирками завязался спор из-за того, что женщин в автомобиле было семь, а мест для них — шесть. Конфликт скоро перетёк в драку.

Таксистку атаковали разъярённые афроамериканки. Они облили россиянку водой, избили и ограбили. В завершении всего они ещё и повредили её машину. Партридж обратилась за медицинской помощью. Служба такси, в которой работает россиянка, пообещала выплатить ей компенсацию и помочь с ремонтом автомобиля.

В МИДе РФ ранее предупредили, что Греция больше не безопасна для российских граждан.