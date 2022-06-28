Жителя Ростова-на-Дону будут судить за незаконную организацию покер-клубов. Мужчина устраивал "сходки" игроманов в нежилых помещениях города и области.
Согласно информации, не попадать в поле зрения правоохранительных органов ему удавалось в течение года.
"Во время проведённых обысков изъяли игровое оборудование. После этого возбудили уголовное дело, которое теперь направили в суд", — цитирует заявление УСКР по региону rostovgazeta.ru.
По сообщению полицейских, у мужчины был полный "спектр" игровых услуг. Дело направили в суд и теперь 35-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.