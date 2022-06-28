Житель Ростова-на-Дону организовал подпольное казино: грозит два года тюрьмы

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за незаконную организацию покер-клубов. Мужчина устраивал "сходки" игроманов в нежилых помещениях города и области.

Согласно информации, не попадать в поле зрения правоохранительных органов ему удавалось в течение года.

"Во время проведённых обысков изъяли игровое оборудование. После этого возбудили уголовное дело, которое теперь направили в суд", — цитирует заявление УСКР по региону rostovgazeta.ru.

По сообщению полицейских, у мужчины был полный "спектр" игровых услуг. Дело направили в суд и теперь 35-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы.