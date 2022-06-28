В Нижнем Тагиле кондуктор хотела высадить из трамвая 12-летнего ребёнка из-за нехватки денег на оплату проезда. Об этом пишет tagilcity.ru.
Прокуратура провела проверку, в результате которой выяснилось, что мальчику не хватало всего два рубля. По словам ребёнка, кондуктор попросила его покинуть салон, однако другие пассажиры заступились за него и помогли приобрести билет.
При этом изначально школьник сообщал, что его всё-таки высадили из трамвая.
Как пояснили сотрудники прокуратуры, ребёнок действительно смог доехать до нужной остановки вместе с 15-летней приятельницей.
Проверяющие также установили, что "Тагильский трамвай" исполняет свои функции ненадлежащим образом, поэтому директор учреждения Игорь Темнов получил представление о привлечении кондуктора к дисциплинарной ответственности. Вскоре глава организации объявил выговор провинившейся сотруднице.
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