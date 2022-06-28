Кондуктору из Тагила объявили выговор за попытку высадить ребёнка из трамвая

В Нижнем Тагиле кондуктор хотела высадить из трамвая 12-летнего ребёнка из-за нехватки денег на оплату проезда. Об этом пишет tagilcity.ru.

Прокуратура провела проверку, в результате которой выяснилось, что мальчику не хватало всего два рубля. По словам ребёнка, кондуктор попросила его покинуть салон, однако другие пассажиры заступились за него и помогли приобрести билет.

При этом изначально школьник сообщал, что его всё-таки высадили из трамвая.

Как пояснили сотрудники прокуратуры, ребёнок действительно смог доехать до нужной остановки вместе с 15-летней приятельницей.

Проверяющие также установили, что "Тагильский трамвай" исполняет свои функции ненадлежащим образом, поэтому директор учреждения Игорь Темнов получил представление о привлечении кондуктора к дисциплинарной ответственности. Вскоре глава организации объявил выговор провинившейся сотруднице.