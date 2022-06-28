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Жителя Омска отправили в колонию на 15 лет за убийство девушки-инвалида

Происшествия

Омский областной суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, которого признали виновным в краже и убийстве девушки-инвалида с особой жестокостью, пишет gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Жителя Омска отправили в колонию на 15 лет за убийство девушки-инвалида

Резонансное убийство произошло летом 2021 года. Парень распивал алкогольные напитки вместе с подругой, которая была инвалидом I группы. Во время застолья они поссорились. Фигурант дела нанёс девушке 86 ранений с помощью ножа, штопора и вилки.

"После случившегося парень сбежал, но спустя время вернулся, чтобы совершить ещё одно преступление: из квартиры убитой омич украл 10 тысяч рублей", — отмечает издание.

Затем он самостоятельно обратился в полицию и сознался в содеянном. Суд приговорил жителя Омска к 15 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Кроме того, парня обязали выплатить отцу погибшей компенсацию морального вреда в размере 2 миллиона рублей. Судебный акт пока не вступил в силу.

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Автор: Юлия Миленина
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