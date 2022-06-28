Громкое дело об изнасиловании маленькой девочки собственным дедушкой в Новосибирске завершилось судебным вердиктом. За неоднократные действия сексуального характера в адрес несовершеннолетней, Чановский районный суд приговорил 71-летнего пенсионера к 16 годам тюрьмы.
Согласно информации, всего следователями было доказано четыре эпизода. Родной дед водил девятилетнюю внучку в поле и насиловал. Как отмечает мать пострадавшей, а по совместительству дочь осуждённого, инциденты происходили и зимой.
"По её словам, дед увозил внучку в поле, стелил на землю дублёнку и насиловал девочку. Она утверждает, что другие дочери пенсионера помогли ему закопать доказательства", — пишет Om1.ru со слов матери.
Доказательств того, что у деда были подельники в лице дочерей, следователи не нашли. А его супруга заявила, что муж давно не может вести половую жизнь и его оклеветали. Однако экспертизы показали, что девочку действительно насиловали и она не врёт.
По решению суда пенсионер отправится в колонию строгого режима на 16 лет. В законную силу приговор не вступил.
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