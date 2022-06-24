Стремоусов: убийство сотрудника ВГА Савлученко в Херсоне — прямая угроза властям

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал убийство чиновника Дмитрия Савлученко прямой угрозой властям региона.

Он подтвердил гибель сотрудника ВГА во время теракта с подрывом автомобиля в Херсоне. По его словам, у Савлученко была невеста, они планировали организовать свадьбу. Стремоусов напомнил, что погибший возглавлял региональное управление молодёжи и спорта.

"Это был мой сотрудник, в моём подчинении. Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет", — сказал замглавы ВГА в интервью РИА Новости.

При этом он подчеркнул: Савлученко никогда не делал громких заявлений. Чиновник занимался вопросами поддержки детей, помогал жителям Херсонской области с оформлением различных документов.

"Уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий", - отметил Стремоусов.

24 июня в Херсоне произошёл теракт, в результате которого погиб Савлученко. Неизвестные подорвали автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.